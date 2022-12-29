Несмотря на боль в ноге, артистка смогла отработать на съемочной площадке.

Певица Анна Тринчер, которая недавно выпустила песню "Який ти козак" совместно с Позитивом, рассказала о сложностях во время съемок клипа. Так, сама композиция вышла в середине октября, а клип артисты представили только на днях.

ТСН пишет, что Аня вынуждена была сниматься с ужасной болью в ноге. Травму звезда получила накануне во время концерта. Но несмотря на все боли ей удалось выполнить сложную хореографию на высоких каблуках.

"Съемки были очень сложные. Мы отсняли клип в очень холодном павильоне всего за одну ночь. Да еще с моей полусломанной ногой на каблуках и с танцами", - рассказала Тринчер.

Артистка добавила, что основная цель этой песни - поднять настроение украинцам на период новогодних праздников.

"Это получилось феерично, очень ярко и просто танцевально. Мы решили поднять настроение всем перед новогодними праздниками. Чтобы в кругу семьи, дома, все танцевали вместе с нами", - резюмировала певица Анна Тринчер.

Анна Тринчер и Позитив - "Який ти козак": видео

Напомним, звезда "Школы" Анна Тринчер полностью обнажилась перед фанатами.

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