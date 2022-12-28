Этот клип сразу же поднимет вам настроение.

Украинские артисты Анна Тринчер и Алексей Завгородний (Позитив) выпустили клип на песню "Який ти козак". Сама песня уже стала очень популярной, особенно в социальной сети TikTok. Вполне возможно, что клип повторит этот успех.

Стоит отметить, что сюжетная линия в клипе сейчас очень актуальная. Она посвящена отключению электроэнергии и украинцам, которые любую сложную ситуацию могут обыграть.

"Песня "Який ти козак" говорит о силе казацкого рода, которая должна придавать всем украинцам уверенность в собственных силах, еще большую веру в победу и несокрушимый боевой дух. А видеоклип на нее снят для поднятия вашего настроения", - говорится в описании к видео.

Кроме того, в этом клипе Тринчер сменила несколько образом. В одном из них она станцевала на столе вместе с участниками шоу-балета.

Напомним, новый трек со словами Джонсона "С Рождеством everybody" сразу стал хитом. Буквально за несколько дней ролик собрал более 117 тысяч просмотров на YouTube.

Вас также могут заинтересовать новости: