Она подчеркнула, что Гектор считал его своим отцом.

Певица-предательница Анна Седокова, которая после самоубийства экс-супруга Яниса Тиммы недавно впервые за долгое время вышла на связь, рассказала о реакции сына на смерть бывшего.

По словам артистки, семилетний Гектор считал баскетболиста своим отцом, ведь с детства он всегда был рядом с ним. Сама Анна не хотела рассказывать мальчику о трагедии, однако ему сообщили новость другие люди.

"Я не помню, какой это был день в больнице. Может шестой, может девятый. Я не помню это время. Память стерла его, защищаясь. Сын был в баскетбольном лагере, мы попросили ничего ему не говорить, пока я не смогу разговаривать. Но какой-то мальчик подошел к нему и сказал: "Я знаю, что твой папа умер. И что такое суицид?" - написала Анна в своем Instagram.

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Она также добавила, что после этого решила собрать себя в руки и отвезти ребенка подальше от людей. Тот момент Седокова вспомнила так:

"В этот момент я поняла, что нет ничего важнее того, чтобы сейчас встать и быть с ним вместе. Я не могла позволить другим людям влиять на его восприятие мира. Должна была защитить его от информации, которая посыпалась на него от других людей. Я решила собрать вещи и увезти его подальше от всего. Я теряла сознание, еле стояла на ногах, но купила билеты и решила, что больше нет возможности "замирать".

Что известно о самоубийстве Яниса Тиммы

В декабре 2024 года Яниса Тимму нашли мертвым в одном из отелей в Москве. По словам росСМИ, латвийский баскетболист покончил с собой после официального развода с певицей. Позже открылись новые подробности, в частности, накануне трагедии Тимма поздравлял с днем рождения экс-супругу, а возле его тела нашли телефон и записку с фразой: "Позвоните Анне".

К слову, Анна и Янис поженилась в сентябре 2020 года. Пара прожила вместе четыре года. Общих детей у них нет.

Напомним, ранее друг покойного Яниса Тиммы обвинил Седокову в заказном убийстве.

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