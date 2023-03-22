Она молча поддерживает преступный режим Кремля.

Опальная певица Ани Лорак попала в реестр госпредателей из-за молчаливой поддержки войны в Украине. Вместе с ней там оказались и другие украинцы, перешедшие на сторону России.

Как сообщает движение "Чесно", лидером среди поисковых запросов оказался боксер Василий Ломаченко. Он неоднократно говорил, что Россия и Украина должны дружить, а также он публиковал обращение митрополита УПЦ МП Лонгина, в котором тот обвинял нашу страну в развязавшейся войне.

На втором месте оказался футболист Анатолий Тимощук. Он называет полномасштабное российское вторжение "СВО" и не видит разницу между украинским и российским народами.

Видео дня

Певица Ани Лорак заняла третье место из-за молчаливой поддержки диктатора Владимира Путина и преступного режима Кремля. Она продолжает жить и работать в РФ, несмотря на то, что слышала звуки взрывов в Украине во время телефонного разговора с братом, проживающим в нашей стране.

Экс-руководительница театра на Херсонщине Татьяна Калиновская оказалась на четвертом месте в реестре госпредателей после того, как сотрудничала с оккупантами после 24 февраля 2022 года. Кроме того, она распространяет российскую пропаганду.

И пятое место занял музыкант Илья Сметанин. Он наводил российские ракеты на объекты инфраструктуры Волыни. Сейчас он находится под стражей.

Напомним, Лорак заговорила о лучшем мире, но ей быстро заткнули рот.

Вас также могут заинтересовать новости: