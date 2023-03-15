Они познакомились в Испании.

Недавно опальная певица Ани Лорак представила миру своего нового возлюбленного. Им оказался испанский таролог и мастер по йоге Исаак Виджраку.

Поклонников знаменитости очень интересовало, как у них завязались отношения, так как брак Лорак с турком Муратом Налчаджиоглу обернулся для нее разводом.

Как рассказала певица в комментарии росСМИ, они с Виджраку познакомились на Ибице, куда она поехала "искать себя".

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"Мы познакомились на Ибице. Это был момент, когда я приходила в себя и вообще искала свой баланс. Человек помогал. Он, можно сказать, мой учитель, вдохновитель", - призналась Лорак.

Личная жизнь Ани Лорак

Стоит отметить, что о романе Лорак и Виджраку стало известно совсем недавно. В целом певица предпочитает молчать о своей личной жизни. Известно лишь то, что она была замужем за Муратом Налчаджиоглу, которому родила дочь Софию. К слову, Мурат в отличии от Каролины осуждает войну в Украине.

Также известно, что Лорак крутила роман с Егором Глебом, экс-супругом украинской певицы Tayanna. Последняя неоднократно говорила, что муж ушел от нее именно к Лорак.

Напомним, Лорак заговорила о лучшем мире, но ей быстро заткнули рот.

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