Опальная певица Ани Лорак опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию, на которой она предстала в концертном платье.
Звезда для выступления подобрала мини-платье с глубоким декольте и шлейфом с одной стороны. Также Лорак надела моносерьгу, которая сейчас на пике популярности. А дополнила она такой яркий образ босоножками на высоком каблуке в топ платью.
"Волшебное платье", "Потрясающий образ", "Секси", "Тебе так идет это платье", "Тот случай, когда на улице жара, а мурашки бегут и бегут: какая фигура, грация, очарование", - комментируют поклонники новый снимок Ани Лорак.
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