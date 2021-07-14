Певица показала фото, на котором позирует в концертном платье.

Опальная певица Ани Лорак опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию, на которой она предстала в концертном платье.

Звезда для выступления подобрала мини-платье с глубоким декольте и шлейфом с одной стороны. Также Лорак надела моносерьгу, которая сейчас на пике популярности. А дополнила она такой яркий образ босоножками на высоком каблуке в топ платью.

"Волшебное платье", "Потрясающий образ", "Секси", "Тебе так идет это платье", "Тот случай, когда на улице жара, а мурашки бегут и бегут: какая фигура, грация, очарование", - комментируют поклонники новый снимок Ани Лорак.

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Автор: Диана Могилевич