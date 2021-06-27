Ани Лорак / фото instagram.com/anilorak
В сети появилась информация, что в Москве протестующие сорвали концерт опальной украинской певицы Ани Лорак, которая переехала и выступает в России.
Фото и видео опубликовал Telegram-канал «Светские хроники» и ряд росСМИ.
Митингующие якобы требовали, чтобы артистка начала платить налоги за свои выступления. Сообщается, что за 2019 год Ани Лорак заплатила всего около 2,3 тысячи долларов налогов. Тогда как цена билетов на ее концерт достигает 1,1 тысячи долларов.
Митингующие сорвали концерт Ани Лорак / фото t.me/SVETSKlE_HRONIKI
Митингующие сорвали концерт Ани Лорак / фото t.me/SVETSKlE_HRONIKI
На опубликованных кадрах видно, как Ани Лорак якобы сбегает из клуба с несколькими охранниками.
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