Певица восхитила сеть / instagram.com/anilorak
Опальная певица Ани Лорак опубликовала в Instagram новый снимок.
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На фото она позирует в черном раздельном купальнике и желтых мини-шортах. Оказывается, звезда отправилась на отдых на Мальдивы, где и позировала на берегу океана. Стоит отметить, что у Лорак длинные стройные ножки и красивый пресс.
"Вау, какая фигура", "Милые кудряшки", "Шикарная", "Какая красивая", - пишут поклонники.
Певица восхитила сеть / instagram.com/anilorak
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