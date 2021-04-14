Певица предстала в летнем образе.

Опальная певица Ани Лорак опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она позирует в черном раздельном купальнике и желтых мини-шортах. Оказывается, звезда отправилась на отдых на Мальдивы, где и позировала на берегу океана. Стоит отметить, что у Лорак длинные стройные ножки и красивый пресс.

"Вау, какая фигура", "Милые кудряшки", "Шикарная", "Какая красивая", - пишут поклонники.

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Автор: Диана Могилевич