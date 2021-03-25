Украинская певица, которая уже несколько лет живет и работает в России, Ани Лорак приехала в родной Киев.
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В своем Instagram она опубликовала фото, на котором позирует напротив ЦУМа в желтой курточке, кожаных штанах и ботильонах на высоком каблуке.
"Цель – успеть всё! Готовим для вас много нового, интересного и необычного", - подписала фото Лорак.
"Солнышко. Так рада, что вы в Украине", "Любимый Киев и любимая Каролина в Украине! Ура", "Дива в Украине", "Наш удивительный человечек с потрясающей внешностью и солнечной душой", - написали поклонники под снимком.
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