Певица приехала в родной город из Москвы.

Украинская певица, которая уже несколько лет живет и работает в России, Ани Лорак приехала в родной Киев.

Читайте такжеСнявшуюся голышом для Playboy Ивлееву уличили в плагиате

В своем Instagram она опубликовала фото, на котором позирует напротив ЦУМа в желтой курточке, кожаных штанах и ботильонах на высоком каблуке.

"Цель – успеть всё! Готовим для вас много нового, интересного и необычного", - подписала фото Лорак.

"Солнышко. Так рада, что вы в Украине", "Любимый Киев и любимая Каролина в Украине! Ура", "Дива в Украине", "Наш удивительный человечек с потрясающей внешностью и солнечной душой", - написали поклонники под снимком.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич