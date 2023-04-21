Певица, которая предала свою страну, представила новую песню.

Певица Ани Лорак, которая покинула свою страну и выбрала Россию, выпустила новую песню. Она продолжает творить на территории РФ, заявляя, что "музыка не имеет границ". Сейчас она вызвала волну обсуждений не столько новой композицией, сколько образом, который выбрала для съемок.

Так, в клипе, опубликованном в соцсетях, Лорак позировала в камуфляжной куртке, лосинах и кроссовках.

"Я приглашаю вас на свой остров любви, нежности, искренних чувств и эмоций.. Этот альбом был соткан из переживаний моей души.. Я дарю его вам.. Спасибо всем талантливым людям, которые работали над созданием этого альбома", - прокомментировала звезда.

Видео дня

Под постом некоторые поклонники спросили о том, почему именно такой принт куртки выбрала знаменитость, однако Лорак на это отвечать не захотела.

Реакция соцсетей

"К чему эта куртка?"

"А тебе все любовь… Война в твоей стране! Где же твоя любовь к родине?!"

"Круто, но что за куртка? К чему этот камуфляж в песне о любви?"

Напомним, после начала полномасштабной войны Лорак лишилась заработка в России. Об этом сообщают росСМИ. Оказалось, из-за попытки певицы усидеть на двух стульях, ей теперь не рады и на территории страны-агрессора, где концерты звезды стали отменять.

Также УНИАН писал, Злата Огневич спародировала Ани Лорак и нарвалась на хейт.

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