Предательница обратилась к фанатам и получила немало критики.

Предательница Ани Лорак выкатила новый пост в своем Instagram. Судя по всему, певица хотела получить одобрение, но вместо этого нарвалась на критику.

Так, Лорак поблагодарила за поддержку, которую якобы получает от своих фанатов. Предательница продолжает молчать о полномасштабной войне в Украине и не говорит, что это РФ напала на нашу страну, вместо этого она продолжает записывать песни и готовить новый альбом.

Однако в комментариях Лорак напомнили о ее лицемерии. Певице посоветовали поехать с концертом в Бахмут, а также написали о ее продажности.

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Реакция пользователей на новый пост Лорак

"Любили Ани Лорак всей семьёй и на концерт ходили, но эта певица совершила глубочайшую ошибку, не поддержав свою родину, теперь трудно придется возвращать доверие украинцев. А певица шикарная была"

"Внешность - ничто без внутренней красоты. А душа у вас уродливая, Каролиночка. Строить свой бизнес и танцевать "на костях" - сколько для этого нужно иметь наглости и цинизма? Неужели возможность писать свои третьесортные песни в России стоила того, чтобы продать родину?"

"Плохо ты видишь и замечаешь"

"Молчание о войне - это еще худшее преступление! Кровавые рубли уже напрочь затмили вам разум и сознание. Вы хуже *рков, которые ежедневно убивают мирных украинцев! Не мучает ли вас совесть, когда вы ложитесь спать? Ужасы не снятся?".

Помимо этого, в комментариях появились догадки о том, что Лорак "чистит" комментарии и удаляет критику, ведь оскорбления в адрес предательницы быстро "исчезают" с ее страницы. По мнению пользователей, певице не удалось отмолчаться, ведь теперь ей никогда не забудут то, что она предала свою страну.

Ранее Лорак решила помочь семьям, чьи дома были разрушены, однако она попыталась усидеть на двух стульях.

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