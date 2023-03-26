На протяжении долгого времени украинка Ани Лорак молчала о войне на территории своей страны, но ее позиция была ясна - она продолжала работать в России, спонсируя страну-агрессора.
Недавно появилась информация о том, что артистка якобы планирует пожертвовать на ВСУ деньги со своих предстоящих концертов в РФ. Россиянам это не очень понравилось, поэтому ее тур быстро отменили.
Чтобы не терять заработок и хоть какую-то аудиторию, Лорак написала целый пост с оправданиями. Там она назвала себя украинской певицей:
"Как вы знаете, я - украинская певица, и я горжусь своим наследием и культурой. Я делилась своим творчеством в Украине на протяжении долгих лет, в том числе представляла свою страну на "Евровидении" и заняла второе место. Однако, с начала конфликта между Россией и Украиной я оказалась в центре внимания множества сплетен без каких-либо фактов".
Лорак объяснила, что в 2014 году некоторые политические деятели в Украине, имена которых она не назвала, якобы хотели использовать ее в личных целях, с чем та была категорически не согласна.
"В результате я оказалась в очень неудобной ситуации и столкнулась с негативными последствиями в своей жизни, о которых знает только мое ближайшее окружение. Мне предоставили только два варианта: "Либо ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, либо ты не будешь петь в этой стране". Ультиматум правительства моей собственной страны, прижавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру. Несмотря ни на что, Украина всегда в моем сердце", - высказалась знаменитость.
Она также оправдалась за свое молчание и опровергла слухи о том, что финансово поддерживает армию - убеждает, что жертвует средства только на гуманитарные потребности.
"Я понимаю, что за мое молчание в течение последнего года меня критиковали, и осознаю, что это решение может быть трактовано по-разному. Я никогда не хотела никого обидеть или задеть, и если это произошло, я приношу свои извинения. Я также хочу сказать, что я НИКОГДА не оказывала военной помощи, что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели. Потому что я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем и занималась всю жизнь", - добавила Ани Лорак.
Комментаторы такой попытки реабилитироваться в глазах уже хоть каких-нибудь слушателей не оценили.
Реакция соцсетей
- "Каролина, харош п*здеть. Выбрала россию, живи с этим. Ты взрослая женщина. Приняла решение, признайся в этом и все. Раньше я верила в твои сказки, жалела, но 24.02.2022 показало тебя во всей красе"
- "Как можно петь для тех, кто убивает твой народ?"
- "Обо всем и ни о чем. Переобувается в воздухе"
- "Называй все своими именами! Так и говори, что выбрала Россию!"
Напомним, Лобода рассказала, почему Киркоров и Лорак стали пропагандистами.