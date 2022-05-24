Экс-тренер сборной Украины по футболу выразил надежду, что уже в ближайшее время его семья сможет собраться в Киеве.

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко встретился с семьей. В Милан к футболисту прилетела его сестра и мама.

На своей странице в Instagram Шевченко поделился семейной фотографией с родными. Мама и сестра звезды встретили войну в столице Украины.

В Британию родных Шевченко не пустили из-за двух собак.

"Наконец встретились с семьей. Мама с сестрой месяц с начала войны оставались в Киеве. И потом преодолели долгий и сложный путь в Италию (потому что в Британию не пускали с собаками, а их у нас две). Счастлив их обнять! Верим, что очень скоро соберемся дома в родном Киеве", – подписал фото обладатель "Золотого мяча".

Отметим, после начала войны в Украине Андрей Шевченко активно поддерживает родную страну. Недавно Шевченко впервые посетил Киев с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Украинец признался, что ему очень захотелось прогуляться по столице пешком. Особым футболист назвал момент еще на вокзале, когда он на перроне увидел поезд в Харьков.

Как писал УНИАН, Андрей Шевченко стал первым послом инициативы UNITED 24 для помощи Украине, запущенной президентом Владимиром Зеленским.

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