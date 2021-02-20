Андрей Мягков не поддерживал захват Крыма Россией.

Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер от сердечного приступа.

Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

По данным издания, актеру вызывали скорую помощь, однако он скончался до приезда врачей. Ранее артисту была сделана операция на сердце (шунтирование) для восстановления кровотока в мышце.

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В субботу, 20 февраля, в Московском художественном театре имени Чехова состоялась церемония прощания с актером.

Андрей Мягков: что о нем известно

Мягков наиболее известен зрителям по роли Жени Лукашина в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Также артист снялся в картинах «Служебный роман», «Жестокий романс» и в продолжении «Иронии судьбы».

В 2015 году украинский Минкульт составил так называемый "белый список" деятелей культуры и искусства разных стран, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет страны. В него вошел Андрей Мягков, он не поддерживал захват Крыма Россией.

Интересно, что фильм "Ирония судьбы" к показу в Украине запрещен. Ведь одну из подруг главной героини сыграла актриса Валентина Талызина, которая внесена в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

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Автор: УНИАН