Кажется, любимый цвет артиста - черный, так как в его гардеробе вещи только такого цвета.

Украинский артист Андрей Данилко, которому 2 октября исполнилось 49 лет, предстал перед поклонниками в новом образе. Он сменил черную кофту на вышиванку с красивым орнаментом.

Так, артист надел вышиванку в честь празднования своего дня рождения. На празднике присутствовали и его друзья - сценическая мама Инна Белоконь, роман с которой ему приписывали ранее поклонники, Дмитрий Волканов из "Х-фактора" и другие.

Кроме того, Данилко поделился с пользователями сети свежими фотографиями. Инна Белоконь на них позирует в желтом платье с украинской вышивкой, а сам Данилко дополнил вышиванку темными брюками и желтой кепкой с тризубом. При этом черную маску артист все же оставил на лице.

Видео дня

А вот Дмитрий Волканов, родившийся в Бердянске, и еще один друг Данилко предстали в сине-желтых футболках, символизирующих флаг Украины.

Реакция сети на фото Андрея Данилко:

"Вы самая яркая и энергичная звезда! Человек-эпоха! Будьте счастливы"

"Вам очень идет вышиванка. Такой красивый"

"Желаю вам скорее снять уже маску и никогда больше не надевать"

"Похудел и помолодел, как мальчик"

"Какая красота. Вы невероятно привлекательный"

Напомним, ранее Верка Сердючка показала свою "маму" обнаженной.

Вас также могут заинтересовать новости: