Друг певца опубликовал архивное фото.

Известный украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, показался со своей мамой.

На днях продюсер и друг звезды Юрий Никитин опубликовал архивное фото Данилко с родным человеком в Telegram-канале. Будущая звезда сидит на коленях у матери Светланы и позирует на камеру. В каком году был сделан черно-белый снимок - продюсер не отметил.

"Андрюша с мамой", - лаконично подписали кадр Никитин.

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Реакция подписчиков

Поклонники засыпали комплиментами певца и отметили, что он очень похож на свою маму:

"Какой милый малыш"

"Андрюша очень похож на маму"

"Как быстро бежит время"

"Мамина копия! Такой красивый мальчик, который вырос большой звездой".

К слову, мать Андрея имела художественный талант и работала маляром на заводе. В 2020 году женщина ушла из жизни. Светлане было 83 года. Причину смерти артист не назвал, однако отмечал, что они были очень близкими людьми.

Напомним, ранее Верка Сердючка уличила россиян во лжи и резко ответила на их вбросы в сети.

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