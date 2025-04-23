Мужчина также раскрыл секрет успеха звезды.

Известный украинский продюсер Юрий Никитин поделился архивным фото с Андреем Данилко в образе Верки Сердючки.

Недавно он опубликовал снимок с артистом в своем Instagram. На нем Данилко держится за руку продюсера. Когда именно было сделано фото и где - Юрий не отметил. Однако Никитин, который много лет работал с Данилко, проанализировал секрет успеха звезды.

"Каждый музыкант в мире стремится быстро расти в стримах - в просмотрах и прослушиваниях своих треков. И каждый день все бьются над решением этого вопроса. Но увеличение количества стримов, особенно, которое происходит на платной основе, не имеет ничего общего с построением яркой профессиональной музыкальной карьеры", - написал Юрий.

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Продюсер отметил, что именно создание мощного узнаваемого бренда, как у Сердючки, и является залогом признания.

"Существует только один способ, как систематически доносить свою музыку до миллионов сердец слушателей и формировать мощный круг настоящих фанов - это строить мощный и успешный музыкальный бренд", - подчеркнул Никитин.

Напомним, ранее Юрий Никитин опубликовал архивное фото Андрея Данилко с мамой.

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