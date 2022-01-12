Украинский дизайнер Андре Тан назвал несколько фраз, которые нельзя говорить мужчинам, так как они могут их отпугнуть.
"Лучше бы ты подарил..."
"Поверьте, самое страшное для мужчины - когда женщина не ценит его усилия! Поэтому лучше сначала поблагодарить за подарок, даже если вы ему не так уж и рады. Признаем, нам действительно важно быть победителями. Сначала выразите признательность, а уже потом как-нибудь упомяните, какой вариант подарка порадует вас больше", - говорит Андре.
"Мой бывший никогда бы так не сделал"
Сравнение мужа/партнера с бывшими или героями голливудских фильмов приведет к тому, что мужчина начнет сомневаться, любите ли вы его. Это жесточайший удар по мужскому эго!
"Ты никогда не..."
Бросаться обвинениями вроде "ты всегда" или "ты никогда" - плохая идея, исключите их из лексикона. Сосредоточьтесь на том, что происходит сейчас, не делайте излишне обобщающих заявлений. Лучше намекните на то, в какую сторону вы хотите изменений. Но всегда начинайте фразу с "ты молодец, потому что делаешь…, но я бы хотела ещё и…"
Читайте такжеКсения Мишина впервые рассказала об отце своего сына"Да, но..."
По словам Андре Тана, если вы соглашаетесь с чем-то, а потом добавляете "да, но…", то тем самым словно перечеркиваете все сказанное до этого. Никто не любит, когда его слова пренебрежительно отбрасывают.
"А помнишь, как ты..."
О каком бы проступке или ошибке ни шла речь, если вы уже простили, оставьте оплошность в прошлом. Часто мужчинам кажется, что их постоянно преследует прошлое, ведь их жены не забывают ни одной совершенной ранее ошибки. Лучше мягко критикуйте моменты в настоящем: так больше шансов, что мужчина задумается и изменит свое поведение.