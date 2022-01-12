Всего он назвал пять фраз, которые могут разрушить ваши отношения.

Украинский дизайнер Андре Тан назвал несколько фраз, которые нельзя говорить мужчинам, так как они могут их отпугнуть.

"Лучше бы ты подарил..."

"Поверьте, самое страшное для мужчины - когда женщина не ценит его усилия! Поэтому лучше сначала поблагодарить за подарок, даже если вы ему не так уж и рады. Признаем, нам действительно важно быть победителями. Сначала выразите признательность, а уже потом как-нибудь упомяните, какой вариант подарка порадует вас больше", - говорит Андре.

"Мой бывший никогда бы так не сделал"

Сравнение мужа/партнера с бывшими или героями голливудских фильмов приведет к тому, что мужчина начнет сомневаться, любите ли вы его. Это жесточайший удар по мужскому эго!

"Ты никогда не..."

Бросаться обвинениями вроде "ты всегда" или "ты никогда" - плохая идея, исключите их из лексикона. Сосредоточьтесь на том, что происходит сейчас, не делайте излишне обобщающих заявлений. Лучше намекните на то, в какую сторону вы хотите изменений. Но всегда начинайте фразу с "ты молодец, потому что делаешь…, но я бы хотела ещё и…"

По словам Андре Тана, если вы соглашаетесь с чем-то, а потом добавляете "да, но…", то тем самым словно перечеркиваете все сказанное до этого. Никто не любит, когда его слова пренебрежительно отбрасывают.

"А помнишь, как ты..."

О каком бы проступке или ошибке ни шла речь, если вы уже простили, оставьте оплошность в прошлом. Часто мужчинам кажется, что их постоянно преследует прошлое, ведь их жены не забывают ни одной совершенной ранее ошибки. Лучше мягко критикуйте моменты в настоящем: так больше шансов, что мужчина задумается и изменит свое поведение.

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