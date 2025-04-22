Ведущий отметил, что не переживает из-за того, что его трехлетний сын пока не говорит.

Известный украинский ведущий Анатолий Анатолич прокомментировал задержку речи у трехлетнего сына Нила, о которой впервые рассказала его жена в прошлом году. Тогда, как известно, пиарщица Юла рассказала, что у мальчика задержка речевого развития, и пока он не разговаривает. Звездные супруги обратились за помощью к специалистам и продолжают активно работать над развитием сына.

На этот раз телезвезда в комментарии для "Тур звездами" на Люкс ФМ поделился, что его сын продолжает заниматься с логопедом. Пока ситуация остается неизменной, но Нил уже говорит некоторые фразы, сказал ведущий. Он добавил, что больше времени развитию сына уделяет его мама. В частности, Юла водит его на различные занятия со специалистами и занимается с ним дома.

Анатолий Анатолич отметил, что задержка речи у сына - это не проблема или трагедия для него. По его словам, в семье никто не паникует по этому поводу. Он считает, что сейчас Нил говорит те фразы, которые сам хочет и которые ему нравятся. Знаменитость верит, что скоро мальчик заговорит так, что его уже невозможно будет остановить.

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"У него очень классное чувство юмора. У нас есть свои приколы. Я совершенно не парюсь. Я, кажется, позже начал говорить. У меня нет по этому поводу переживаний. Тестами занимается жена, а у меня другой подход к этому", - поделился ведущий.

К слову, Анатолий Анатолич женился на своей жене в 2010 году. За почти 15 лет супружеской жизни у них родилось трое детей. Сейчас пара воспитывает 14-летнюю Алису, 12-летнюю Лолиту и сына Нила, которому в июле исполнится четыре года.

Напомним, ранее Анатолий Анатолич заговорил о языковом вопросе и вступился за Лободу, которая поет на русском. Ведущий отметил, что певица покинула Россию, а то, на каком языке ей петь за рубежом - это, мол, ее дело. Он утверждает, что с ним кума общается на украинском.

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