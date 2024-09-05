Юла рассказала, на какие занятия ходит мальчик, чтобы улучшить ситуацию.

Жена известного украинского ведущего Анатолия Анатолича - пиарщица Юла - откровенно рассказала, что у их сына есть проблема с речью. Женщина призналась, что у мальчика задержка речевого развития.

Сейчас сыну знаменитостей – Нилу – 3 года. Пока он не говорит, но звездные родители много времени уделяют развитию сына. В частности, мальчик начал посещать занятия с логопедом, психологом. Специалисты заверили Юлу, что совсем скоро Нил начнет говорить, но этому нужно уделить много внимания.

"Вердикт: скоро заговорит. У него задержка речевого развития. Очень медленный запуск речи, но прогресс от логопеда есть. Надо заниматься и все будет хорошо. Сейчас мы работаем с логопедом, психологом, чтобы ускорить этот процесс. Но я не волнуюсь и знаю, что всему свое время", - отметила пиарщица.

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Жена шоумена в своем Instagram обратилась к подписчицам и решила поддержать мамочек, которые столкнулись с подобной проблемой. Она подчеркнула, что каждому ребенку нужно разное время, чтобы заговорить, поэтому здесь стоит проявить терпение.

"Здесь я очень хочу поддержать всех мам, у которых детки тоже долго не говорят. Все хорошо, просто разным детям нужно разное количество времени на то, чтобы разговориться", - подчеркнула Юла.

Отметим, что Анатолич и Юла в браке уже более 13 лет. Супруги, кроме сына Нила, воспитывают также двух дочерей - 13-летнюю Алису и 11-летнюю Лолиту.

Напомним, ранее жена Виктора Павлика показала результаты генетического анализа 3-летнего сына. Она хотела узнать, является ли наследственной задержка речи у ребенка.

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