Украинская певица Анастасия Приходько опубликовала в Instagram провокационное видео, на котором она предстала в белом купальнике с прозрачными вставками.
Звезда позировала в бассейне, опираясь на бортики руками и животом. Поклонники отметили, что Настя хорошо выглядит в купальнике, особенно если учесть, что совсем недавно она во второй раз стала мамой.
"А мне нравится это лето", - подписала видео Приходько.
"Как быть многодетной мамой и такой стройняшкой?", "Купальник отличный. Как раз проблемные зоны закрывает", "Классный бассейн", - пишут фолловеры.
Стоит отметить, что Настя Приходько неоднократно уже показывала свою фигуру после родов. А также певица демонстрировала, как кормит малыша грудью.
Вас также могут заинтересовать новости: