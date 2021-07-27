Певица позировала в белом купальнике.

Украинская певица Анастасия Приходько опубликовала в Instagram провокационное видео, на котором она предстала в белом купальнике с прозрачными вставками.

Звезда позировала в бассейне, опираясь на бортики руками и животом. Поклонники отметили, что Настя хорошо выглядит в купальнике, особенно если учесть, что совсем недавно она во второй раз стала мамой.

"А мне нравится это лето", - подписала видео Приходько.

"Как быть многодетной мамой и такой стройняшкой?", "Купальник отличный. Как раз проблемные зоны закрывает", "Классный бассейн", - пишут фолловеры.

Стоит отметить, что Настя Приходько неоднократно уже показывала свою фигуру после родов. А также певица демонстрировала, как кормит малыша грудью.

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Автор: Диана Могилевич