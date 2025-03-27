Семья воссоединилась по случаю праздника.

Известная украинская певица Анастасия Приходько помирилась со своим родным братом - журналистом Назаром Приходько. Родные возобновили общение после пять лет недоразумений.

Оказалось, что причиной воссоединения семьи стал праздник - день рождения младшего сына звезды. О примирении с сестрой мужчина объявил в своем Facebook.

По его словам, на днях во время празднования 4-летия мальчика они с мамой и артисткой впервые за пять лет сели за один стол. Он опубликовал в сети фото с родными. А также отметил, что именно его племянник поспособствовал воссоединению.

Видео дня

"У меня, между прочим, очень незаурядное событие. Я впервые за пять лет увидел сестру. Родную сестру. Младшую сестру. Мы вчера впервые за пять лет сели за один стол. Моему племяннику, самому младшему Настиному сыну было 4 года. Дети объединяют", - написал журналист.

Почему Приходько поссорилась с родными

Анастасия неоднократно рассказывала, что у нее напряженные отношения с родными. В 2021 году она публично объявила, что не поддерживает связь с мамой Оксаной и братом. По ее словам, семья причинила ей много боли, а их ссоры продолжались годами.

Из-за конфликта Оксана Приходько не хотела видеться с внуками и не звонила дочери. А в детстве, как утверждала знаменитость, мама поднимала на нее руку. В 2022 году Приходько сама позвонила маме и возобновила общение с ней. Повлияла на это полномасштабная война.

"Мы виделись один раз. Общаемся, но только по телефону, чтобы избежать лишних конфликтов между собой и сохранить хотя бы общение по телефону. Это мой выбор, она в этом не виновата", - рассказала в этом году певица.

Конфликт Приходько с братом

Назар не рассказывал о ссоре с младшей сестрой. Но в 2020 году в соцсетях он написал, что перестал общаться с артисткой в том же году, в день рождения их дяди. Причины ссоры он не раскрыл, а также призвал не связывать его со скандалами звездной сестры. Со временем этот пост мужчина удалил. А сейчас стало известно, что они помирились. Кто именно первым пошел на контакт, семья не рассказала.

Напомним, ранее Приходько ответила, почему Klavdia Petrivna исчезла из шоу-бизнеса и что она сделала не так. После концертов во Дворце спорта молодая артистка исчезла из инфопространства и очень редко выступает. Ее коллега считает, что загадочной исполнительнице нужно было и дальше тянуть интригу.

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