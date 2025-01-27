После выступлений во Дворце спорта молодая артистка исчезла из инфопространства и больше не дает концертов.

Известная украинская певица Анастасия Приходько назвала главную ошибку молодой исполнительницы Klavdia Petrivna, она же Соломия Опрышко, в ее карьере. Артистка объяснила, почему она исчезла из шоу-бизнеса после первых масштабных концертов во Дворце спорта в конце лета прошлого года.

Как известно, длительное время о Klavdia Petrivna почти ничего не слышно. Она не дает концертов и лишь иногда публикует посты в соцсетях, новых песен, кстати, артистка также не выпускает. В интервью "33 вопроса от Люкс ФМ" Приходько указала, что ошибкой коллеги было раскрытие себя.

По ее мнению, девушке нужно было тянуть интригу дальше, чтобы поддерживать популярность. Показав свое лицо на концертах, Klavdia Petrivna, мол, снизила интерес к себе.

"К сожалению, когда карьера быстро растет, то будет очень большая пауза. Это стабильная история, и очень жаль. Не надо было ей открывать лицо, не надо было лезть во Дворец спорта. Надо было держать максимально эту интригу", - убеждена Анастасия.

Певица добавила, что Klavdia Petrivna собрала два Дворца спорта не по собственному желанию, а потому, что ей посоветовали или даже заставили так сделать. То же самое Приходько говорит и о программе "Дом звукозаписи" Тины Кароль, где молодая артистка перепела песню "Намалюй мені ніч" Мирослава Скорика.

"Я не знаю, кто заставил это делать. Не надо было к Тине идти", - считает знаменитость.

А вот на вопрос о том, кого Анастасия считает лучшими украинскими певицами, она назвала себя и Гелю Зозулю.

Напомним, ранее Анастасия Приходько высказалась о Меладзе и как он ведет себя вне камер. По словам певицы, ее экс-продюсер не тот человек, за которого себя выдает.

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