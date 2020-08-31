Модель показала фото в купальнике.

Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram фотографию, где позирует раздетой.

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Девушка предстала в раздельном коричневом купальнике с модным топом-бандо. А позирует она на фоне шезлонгов. Известно, что сейчас она отдіхает в солнечной Мексике.

Стоит отметить, что у звезды достаточно пышные бедра. При этом у нее красивый подтянутый пресс.

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Автор: Диана Могилевич