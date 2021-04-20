34-летняя певица Энджел Олсен совершила каминг-аут / фото instagram.com/angelolsenmusic
Известная американская певица Энджел Олсен призналась, что она лесбиянка.
На своей странице в Instagram 34-летняя исполнительница опубликовала фото своей девушки.
"Моя избранница. Я - гей" - написала певица.
Возлюбленной Олсен оказалась сценаристка сериала "Кайф с доставкой" Адель Тибодо.
Поклонники Энджел отметили в комментариях, что догадывались о том, что их кумир – лесбиянка, и поддержали певицу.
instagram.com/angelolsenmusic
instagram.com/angelolsenmusic
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