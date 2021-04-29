Популярная украинская рэперша Alyona Alyona продолжает троллить знаменитостей, создавая фотопародии на них.
В этот раз на своей странице в Instagram звезда решила спародировать образ украинского журналиста Дмитрия Гордона.
Читайте такжеAlyona Alyona рассказала об осложнении после COVID-19 и призвала украинцев регулярно ходить к врачуНа снимке артистка предстала в желтых шортах и синей футболке. А сымитировать лысину журналиста она решила, надев на голову телесную шапку.
"Когда все играют в одну игру, но кто-то один придумывает свои правила — я слышу шум. Меня лично бесит, когда кто-то мухлюет, выкручивается как шут, манипулирует, искажает факты и играет нечестно. Как часто вы сталкиваетесь с искажением информации?", - написала в посте рэперша.
Кто такая Alyona Alyona
- Алена Олеговна Савраненко, более известная как Alyona Alyona - украинская рэп-певица и автор песен.
- В 2019 году выпустила дебютный альбом «Пушка» и мини-альбом «В хаті МА», исполняет песни на украинском языке.
- Alyona Alyona вошла в состав восьми победителей премии Music Moves Europe Talent Awards.
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