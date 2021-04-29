Фанаты в комментариях пишут, что исполнительнице точно удалось передать образ украинского журналиста.

Популярная украинская рэперша Alyona Alyona продолжает троллить знаменитостей, создавая фотопародии на них.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда решила спародировать образ украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Читайте такжеAlyona Alyona рассказала об осложнении после COVID-19 и призвала украинцев регулярно ходить к врачуНа снимке артистка предстала в желтых шортах и синей футболке. А сымитировать лысину журналиста она решила, надев на голову телесную шапку.

"Когда все играют в одну игру, но кто-то один придумывает свои правила — я слышу шум. Меня лично бесит, когда кто-то мухлюет, выкручивается как шут, манипулирует, искажает факты и играет нечестно. Как часто вы сталкиваетесь с искажением информации?", - написала в посте рэперша.

Кто такая Alyona Alyona

Алена Олеговна Савраненко, более известная как Alyona Alyona - украинская рэп-певица и автор песен.

В 2019 году выпустила дебютный альбом «Пушка» и мини-альбом «В хаті МА», исполняет песни на украинском языке.

Alyona Alyona вошла в состав восьми победителей премии Music Moves Europe Talent Awards.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко