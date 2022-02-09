"Когда я переедаю или съем чего-то лишнее, то чаще всего я себя наказываю голоданием", – написала рэперша.

Украинская рэперша Alyona Alyona призналась, как за переедание наказывает себя голодом и нередко срывается снова и снова.

Об этом она рассказала в своем Instagram, сопроводив пост новым фото без белья.

"От голода ем больше, чем обычно. За плохое поведение я себя наказываю, а за хорошее – хвалю и поощряю, – начала рэперша свой рассказ. – Сегодня хочу поговорить о наказании себя. Например, когда я переедаю или съем чего-то лишнее, то чаще всего я себя наказываю голоданием, после чего срываюсь. Ем еще больше и чувство голода абсолютно не могу успокоить".

"Знаю, что есть девушки, которые решают этот вопрос рвотой. Считаю, что это не ок. Я слышала достаточно таких историй и понимаю, что все проблемы надо серьезно прорабатывать", – добавила Alyona Alyona.

По ее словам, она много работает, устает и иногда решается побаловать себя всякими вкусняшками. В итоге часто переедает и наказывает себя полным отказом от еды.

"А потом от того, что мне не хватает энергии, а надо работать, я очень быстро устаю. После этого мой организм говорит: "Ой съешь хоть что-нибудь вкусненькое, а то я уставший от работы, а ты заслужила кайфа". Я ем и снова себя наказываю. Замкнутый круг, из которого просто хочется выбраться", – призналась исполнительница.

Читайте также"Хочу исчезнуть": Alyona Alyona шокировала фанатов неожиданным заявлениемДо этого Alyona Alyona рассказала, что в детстве очень часто и тяжело болела и лечилась антибиотиками. Со временем у нее выработалась привычка принимать их без рецепта врача.

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