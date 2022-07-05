Двухлетняя девочка - вылитая Примадонна!

Звезда российской эстрады Алла Пугачева, которая поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения РФ, колесит миром - недавно она вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми переехала с Израиля в Латвию. А в это время в Москве подрастает ее внучка - двухлетняя Алла - дочь племянника певицы Владислава и его супруги Гузель. Девочка родилась в 2020 году и совсем скоро пойдет в детский сад.

В Telegram-канал Звездач опубликовали снимок подросшей родственницы Примадонны. Поклонники сразу отметили сходство девочки с ее звездной бабушкой. Даже мама Аллы отмечает, что дочь – настоящая копия Аллы Борисовны.

"Алла Пугачева растет! В сентябре в садик собираемся начать ходить на полдня. Отдыхаем летом в Москве, так как по состоянию Влада мы не можем ездить. Она уже стала самостоятельной. 3 августа ей будет два года. Она копия Пугачевых!" – рассказала супруга Влада Пугачева в комментарии СМИ.

Отметим, Владислав Пугачев – родной племянник Примадонны, сын ее младшего брата. Звезда довольно близка с племянником и не раз помогала решать его материальные проблемы.

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