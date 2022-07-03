Максима Галкина рядом с ними не было.

Звезда российской эстрады Алла Борисовна Пугачева засветилась на одном из пляжей Латвии. Там она прогуливалась в компании своих детей - двойняшек Лизы и Гарри.

Мужа Максима Галкина рядом не было. Видео, на котором запечатлена Примадонна и ее наследники, было опубликовано в российском Telegram-канале PEOPLETALK.

Также в СМИ пишут, что звездная семья приобрела недвижимость в Латвии. Речь идет о жилплощади в 100 квадратных метров в элитном жилом комплексе на проспекте Дзинтари.

В своем Instagram-блоге Максим Галкин опубликовал stories, записанную на пляже во время заката. Он уточнил, что сейчас находится в Юрмале. Аллы и детей рядом с ним не было.

Отметим, после 24 февраля, когда Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины, Алла Борисовна с детьми и мужем Галкиным покинули РФ. Они отправились в Израиль.

Галкин неоднократно призывал остановить войну и открыто говорил о том, что Кремль убивает мирных украинцев. За это на Родине его начали открыто травить - семейный замок в деревне Грязь арестовали, с Первого канала уволили, начали распространять о нем фейки.

Напомним, Галкин прокомментировал фейк о том, что его избили на концерте из-за "шуток о родине".

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