Также стало известно, в какую страну она планирует переехать, чтобы улучшить самочувствие.

У известной российской певицы Аллы Пугачевой, которая с первых дней полномасштабного вторжения осудила кровавый режим Кремля и выехала из страны-агрессора с семьей, ухудшилось самочувствие.

Не секрет, что сначала войны она эмигрировала из РФ в Израиль. Затем вместе с мужем Максимом Галкиным и двумя детьми уехала жить на Кипр. Но, как пишут росСМИ, у певицы начались проблемы со здоровьем.

"Алла Пугачева и Максим Галкин только недавно переехали из Израиля на Кипр, где поселились в элитном ЖК с собственным СПА, верандой с видом на море и самой современной техникой. Но пара, кажется, не планирует задерживаться надолго. Поговаривают, что повод для очередного переезда - состояние здоровья Пугачевой. 75-летней артистке не подходит слишком жаркий климат средиземноморского острова", - пишут росСМИ.

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Они также рассекретили, в какую страну собирается Алла Борисовна с семьей. По слухам, это будет Великобритания, где якобы учатся дети знаменитости - дочь Лиза и сын Гарри.

"Примадонна планирует перебраться в Великобританию и надеется, что это будет последняя смена места жительства".

К слову, сама Пугачева пока не комментировала эту информацию.

Напомним, ранее юморист Максим Галкин показал, как сейчас выглядит 75-летняя Пугачева.

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