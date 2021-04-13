Алисса Милано выпустила книгу об экологичности.

Известная актриса, которая сыграла одну из главных ролей в именитом сериале "Все женщины ведьмы" Алисса Милано выпустила детскую книгу.

"Сможет ли надежда спасти планету? В моей новой детской книге "Надежда №4: Становись экологичнее", надежда полна решимости внести изменения в свое сообщество, которые позитивно изменят мир", - написала в Instagram актриса.

Кто такая Алисса Милано:

В возрасте одиннадцати лет ей достается первая роль - это Саманта Мичелли в ситкоме "Кто здесь босс?"

Снималась с Арнольдом Шварценеггером в фильме "Коммандо"

Затем Милано теряет образ "хорошей девочки" и появляется в нескольких фильмах, попадающих под категорию 18+: "Объятие Вампира", "Признание студентки", "Смертные грехи", и "Ядовитый плющ 2: Лили"

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Автор: Диана Могилевич