Актриса написала книгу / instagram.com/milano_alyssa
Известная актриса, которая сыграла одну из главных ролей в именитом сериале "Все женщины ведьмы" Алисса Милано выпустила детскую книгу.
"Сможет ли надежда спасти планету? В моей новой детской книге "Надежда №4: Становись экологичнее", надежда полна решимости внести изменения в свое сообщество, которые позитивно изменят мир", - написала в Instagram актриса.
Актриса написала книгу / instagram.com/milano_alyssa
Кто такая Алисса Милано:
- В возрасте одиннадцати лет ей достается первая роль - это Саманта Мичелли в ситкоме "Кто здесь босс?"
- Снималась с Арнольдом Шварценеггером в фильме "Коммандо"
- Затем Милано теряет образ "хорошей девочки" и появляется в нескольких фильмах, попадающих под категорию 18+: "Объятие Вампира", "Признание студентки", "Смертные грехи", и "Ядовитый плющ 2: Лили"
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