Их заметили на праздничной вечеринке в США.

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно похвасталась своей дипломатической должностью в США, снова оказалась в центре внимания СМИ и социальных сетей. Недавно в сети появилосьвидео, на котором она запечатлена вместе с российским актером Романом Полянским. Соответствующий ролик распространил блогер-плиткарь Богдан Беспалов.

На видео пара находится в компании друзей, готовя праздничный стол, вероятно, ко Дню благодарения, который отмечается в США. Эти кадры подогрели слухи о том, что Алина и Роман снова вместе, несмотря на предыдущие заявления о разрыве отношений.

Интересно, что Алина Гросу и Роман Полянский начали встречаться еще до полномасштабного вторжения России в Украину. После 24 февраля 2022 года актер вернулся в Россию.

Видео дня

Тем не менее, уже зимой 2024 года Алина Гросу сообщила о своем замужестве, тщательно скрывая личность избранника. Позже, в сентябре, появились фотографии с вечеринки у мэра Нью-Йорка, на которых Алина присутствовала вместе с Романом Полянским. Это дало основания предполагать, что именно он стал ее мужем.

Новое видео, на котором пара проводит время вместе, еще раз подтверждает эти предположения.

Конечно, эта новость вызвала неоднозначную реакцию среди поклонников певицы. Одни радуются за Алину и желают ей счастья, другие же критикуют ее выбор, напоминая о российском гражданстве Полянского и его молчании относительно войны в Украине.

Пока что ни Алина Гросу, ни Роман Полянский не прокомментировали эти слухи.

Напомним, Алина Гросу подтвердила слухи о браке с россиянином и показала его.

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