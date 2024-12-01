Алина Гросу пока не комментирует видео, где она рядом с российским актером / Скриншот Instagram

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно похвасталась своей дипломатической должностью в США, снова оказалась в центре внимания СМИ и социальных сетей. Недавно в сети появилосьвидео, на котором она запечатлена вместе с российским актером Романом Полянским. Соответствующий ролик распространил блогер-плиткарь Богдан Беспалов.

На видео пара находится в компании друзей, готовя праздничный стол, вероятно, ко Дню благодарения, который отмечается в США. Эти кадры подогрели слухи о том, что Алина и Роман снова вместе, несмотря на предыдущие заявления о разрыве отношений.

Интересно, что Алина Гросу и Роман Полянский начали встречаться еще до полномасштабного вторжения России в Украину. После 24 февраля 2022 года актер вернулся в Россию.

Видео дня
Певица с российским актером празднуют День благодарения / Скриншот из видео

Тем не менее, уже зимой 2024 года Алина Гросу сообщила о своем замужестве, тщательно скрывая личность избранника. Позже, в сентябре, появились фотографии с вечеринки у мэра Нью-Йорка, на которых Алина присутствовала вместе с Романом Полянским. Это дало основания предполагать, что именно он стал ее мужем.

Алина Гросу проводят время с Романом Полянским / скриншот из видео

Новое видео, на котором пара проводит время вместе, еще раз подтверждает эти предположения.

Конечно, эта новость вызвала неоднозначную реакцию среди поклонников певицы. Одни радуются за Алину и желают ей счастья, другие же критикуют ее выбор, напоминая о российском гражданстве Полянского и его молчании относительно войны в Украине.

Пока что ни Алина Гросу, ни Роман Полянский не прокомментировали эти слухи.

Напомним, Алина Гросу подтвердила слухи о браке с россиянином и показала его.

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