По словам девушки, она сама захотела уйти.

Участница 12 сезона шоу "Холостяк" Алина Ершова после вылета из проекта в восьмом выпуске решила сразу не комментировать сложившуюся ситуацию. Только спустя неделю она все же ответила на вопросы поклонников в соцсети и призналась, что покинула проект по собственному желанию.

"Да, я покинула проект сама. Я об этом сказала в своем видеообращении к Алексу. Если вам его не показали, значит была такая режиссерская задумка. Уже есть как есть. Но внимательный зритель видел, как я вела себя на проекте, церемонии. Я знала, что еду домой. Сама об этом попросила. К сожалению, мое видеообращение полностью вам не показали. Смотрите на это, как на сказку", - сказала Алина.

Она добавила, что на первой вечеринке Алекс произвел на нее хорошее впечатления, но, узнав его поближе, она поняла, что он - не ее мужчина. Именно по этой причине она и решила покинуть реалити.

Видео дня

"Пик симпатии был на первой вечеринке. Понравился внешне, говорил правильные вещи. Не хочу хейтить Алекса. Не подходим друг другу. Так получилось, что он не для меня", - добавила Ершова.

Напомним, в девятом выпуске шоу покинула актриса Виктория Варлей. После вылета она выкатила гневный пост и рассказала, что телеканал СТБ показал выпуск так, как им было выгодно.

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