Участница 12 сезона шоу "Холостяк" Алина Ершова после вылета из проекта в восьмом выпуске решила сразу не комментировать сложившуюся ситуацию. Только спустя неделю она все же ответила на вопросы поклонников в соцсети и призналась, что покинула проект по собственному желанию.
"Да, я покинула проект сама. Я об этом сказала в своем видеообращении к Алексу. Если вам его не показали, значит была такая режиссерская задумка. Уже есть как есть. Но внимательный зритель видел, как я вела себя на проекте, церемонии. Я знала, что еду домой. Сама об этом попросила. К сожалению, мое видеообращение полностью вам не показали. Смотрите на это, как на сказку", - сказала Алина.
Она добавила, что на первой вечеринке Алекс произвел на нее хорошее впечатления, но, узнав его поближе, она поняла, что он - не ее мужчина. Именно по этой причине она и решила покинуть реалити.
"Пик симпатии был на первой вечеринке. Понравился внешне, говорил правильные вещи. Не хочу хейтить Алекса. Не подходим друг другу. Так получилось, что он не для меня", - добавила Ершова.
Напомним, в девятом выпуске шоу покинула актриса Виктория Варлей. После вылета она выкатила гневный пост и рассказала, что телеканал СТБ показал выпуск так, как им было выгодно.