Продюсер не смогла пропустить скандальное заявление российского актера.

Украинский продюсер Алена Мозговая прокомментировала готовность актера Ивана Охлобыстина воевать за Россию. В своей Facebook-публикации Мозговая назвала Охлобыстина "одноклеточным организмом".

"Вечно бухой, примитивный и агрессивный - это не только о нем... это присуще всем организмам, которые населяют территорию раши.. уничтожить весь мир, если не удастся уничтожить Украину – это и есть их национальная идея. Убогие, Украина – святая земля! Уничтожить ее вам не по силам!", - заявила Мозговая, обращаясь к Ивану Охлобыстину.

Напомним, ранее пособник агрессора Путина Иван Охлобыстин заявил, что планирует идти воевать за Россию против Украины и возьмет с собой свою жену. По его словам, он счастлив за возможность воевать за Россию.

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