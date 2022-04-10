Одиозный актер заявил, что Регина Тодоренко, как и другие отмалчивающиеся артисты, "переживает за свою ж*пу".

Российский актер Алексей Панин прокомментировал молчание Регины Тодоренко и других российских звезд родом из Украины касательно войны.

Свою позицию Панин обнародовал в Instagram, записав видеообращение.

Панин убежден - предатели выскажут свою позицию только тогда, когда Владимира Путина "поставят к стенке".

"Прочитал новости. Там о Регине Тодоренко и других. И все удивляются, почему они молчат. Ребята, они будут молчать до тех пор, пока Путина не поставят к стенке. Эти люди так волнуются за свою ж*пу, что до тех пор, пока Путина не расстреляют и все это не изменится, они будут молчать", - заявил Алексей Панин в своем видеообращении к подписчикам.

Напомним, ранее одиозный Панин усыпал Зеленского комплиментами.

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