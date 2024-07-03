Мужчина редко появляется на публике.

Актер студии "Квартал 95" Александр Пикалов, который в начале войны вступил в Национальную гвардию, впервые показался в военной форме.

Мужчина, который защищает Украину от российских оккупантов, долгое время не появлялся на публике и не рассказывает о своей службе. Однако недавно он посетил презентацию специальных футболок от футбольного клуба "Локомотив". Она была посвящена печальным событиям 23 января 2023 года. Именно в этот день враг уничтожил спортивную базу "Локомотива".

Пикалов пришел на презентацию в военной форме и решил поддержать организаторов. Фото с этого мероприятия сразу попали в сеть.

Видео дня

К слову, Александр Пикалов редко говорит о своей жизни. Только ранее в интервью его коллега и друг Евгений Кошевой рассказывал, что мужчина сразу хотел стать на защиту страны. Пикалова даже пропустили без очереди, из-за чего поговаривали, что он попал в Нацгвардию "по блату".

В свободное от службы время Александр участвует в благотворительных мероприятиях и организует концерты на фронте.

Напомним, недавно известный украинский комик Андрей Лузан заявил о своей мобилизации во время прямого эфира.

Вас также могут заинтересовать новости: