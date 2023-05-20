Звезда занимается спортом и не ест мясо, поэтому ее фигура выглядит идеальной.

Украинская актриса театра и кино Анна Кошмал регулярно взаимодействует со своими поклонниками через блог в Instagram. Сейчас артистка показала несколько купальников, среди которых она выбирала один для себя.

Так, Анна показала, как на ней сидит один из купальников. Поклонники обратили внимание на то, что у звезды "Сватов" идеальная фигура.

"Жаль, что вы не оценили именно белый, потому что после примерки я выбрала именно его", - поделилась Анна.

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После шопинга актриса поехала в бассейн - компанию ей составил 4-летний сын Миша. Стоит отметить, что бассейн мама с ребенком посещает регулярно.

Секрет стройности Анны Кошмал

В своем блоге актриса пропагандирует здоровый образ жизни. Она правильно питается, использует только веганскую косметику и уходовые средства, а также занимается йогой и регулярно посещает духовные практики.

Благодаря этому Кошмал очень стройная, а ее кожа всегда выглядит здоровой и сияющей.

Напомним, Анна Кошмал в коротком топе восхитила идеальной фигурой.

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