По словам девушки, ее заставляли пить много лекарств.

Украинская блогерша и финалистка 14-го сезона шоу "МастерШеф" Аннет Вовк попала в психиатрическую больницу.

Об этом она сообщила в своем Instagram. Что стало причиной - девушка не отметила, но подчеркнула, что работники медицинского учреждения вели себя непрофессионально. Более того, по словам Аннет, персонал заставлял ее принимать много лекарств и хотел убить.

"Первые 3 дня это был овощ, которого накачивали большой дозой лекарств, которые на меня не работали. Врачи говорили: "Впервые такое встречаем, если повысим дозу, мы ее просто убьем", - написала Вовк и показала фото из психиатрической больницы.

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Участница "МастерШеф" добавила, что пыталась объяснить, что не нуждается в помощи и нормально себя чувствует. Однако, по ее словам, никто не слышал этих объяснений.

"Боль за то, что мне не верили, что я нормальная. Боль за то, что врачи пытались помочь, а на самом деле пытались убить. Я находила каждый день силы бороться", - подчеркнула она.

К слову, в конце февраля Аннет выписали и направили в другую психиатрическую больницу, где также работники относились к ней пренебрежительно. Об этом блогерша написала так:

"Я говорила, что я нормальная и имею свои права, и то, что я оказалась в психиатрической больнице - это нонсенс и как такое возможно. Там меня хватали за волосы, таскали, потому что я начала бунтовать".

К слову, сейчас Аннет находится уже дома. Как себя чувствует - она не уточняет.

Напомним, ранее звезда "МастерШеф" Лиза Глинская рассказала, как потеряла ребенка.

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