Ахтем остался с женой в хороших отношениях.

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев недавно заявил, что развелся с женой, продюсером Иванной Дядюрой. Эта новость стала поводом для обсуждения причины их развода.

Так, поклонники заподозрили Ахтема в любовной связи с актрисой Лилией Яценко. На почве этого появились слухи о том, что именно девушка стала причиной развода Сеитаблаева и Дядюры.

"Дело в том, что ничего такого нет. Лиля действительно снималась у меня и сыграла главную роль в фильме "Чужая молитва". Я очень нежно к ней отношусь, уважаю ее и люблю, как дочь и сестру. Но нет, это неправда. Мое сердце свободно ", - сказал Сеитаблаев в программе "Светская жизнь".

Читайте такжеЕкатерина Кухар намекнула на беременность в эфире "Танцев со звездами"Также он добавил, что даже после развода они с женой нормально общаются. Он проводит время и с женой, и с дочерью Сафие. Отметим, старшая дочь Назлы недавно вышла замуж и уехала с мужем в Бельгию. Звездный отец в качестве подарка дочери на свадьбу обставил их новую квартиру с мужем.

Также в браке с Дядюрой у Сеитаблаева родился сын Селим. Кроме того, они воспитывают и сына Анатолия, которого Иванна родила от предыдущих отношений.

Напомним, Ахтем Сеитаблаев развелся с женой Иванной после 8 лет брака.

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Автор: Диана Могилевич