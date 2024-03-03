Он не понимает, почему до сих пор актуален такой контент.

Украинский ведущий Андрей Бедняков возмутился тем, что украинцы до сих пор продолжают слушать российские песни и публиковать видео с ними у себя в соцсетях.

Мужчина резко раскритиковал то, что он видит в последнее время в Instagram. Он не понимает, зачем люди до сих пор слушают песни российских исполнителей, когда в стране идет война с этим врагом.

"Опять зашел к случайным людям в сторис. Тот же вопрос: сколько можно выставлять сторис под р*снявую музыку? Вам нет больше под какую музыку пострадать за рулем? Или показать ваши букеты из роз в ведре? Или покурить кальян, случайно держа его именно в той рукой, где у вас Rolex? Когда уже до вас дойдет?" - написал Андрей.

Видео дня

Он отметил, что все те исполнители из страны-агрессора поддерживают полномасштабное вторжение и политику Кремля.

"Большинство ган*о*ов, которых вы слушаете, поддерживают эту войну. Или засунули языки в с*а*и и сидят", - добавил Бедняков.

Напомним, недавно Андрей Бедняков высказался о Регине Тодоренко. Он отметил, что никогда с ней не дружил и даже хочет забыть таких людей, как она, Ани Лорак или Джиган, которые предали Украину.

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