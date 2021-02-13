В 71 год Алла Борисовна любит щеголять стильными образами.

Российский певец Александр Буйнов сфотографировался с Аллой Пугачевой и поделился снимками в Instagram.

Читайте такжеАлла Пугачева удивила непривычной прической (фото)По словам артиста, они, не сговариваясь, выбрали образы в красно-черных тонах.

«И пошли мы в ресторан «Китайская грамота», и оделись, не сговариваясь, в красное, и поели всяких китайских вкусностей!» — написал Буйнов.

Пугачева в кадре предстала в стильном наряде. Так, Алла Борисовна показалась в красных брюках с разрезами, пурпурном кепи, черном жакете. Дополнила она образ крупным кулоном на массивной цепи.

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Автор: УНИАН