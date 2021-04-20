Американская актриса Шэрон Стоун очередной раз показала, что возраст не имеет значения, если в душе ты всегда молод. 63-летняя красавица украсила обложку испанского Elle.
Шэрон примерила смелые образы. Обложка вышла в двух вариантах: на первом фото звезда позирует в боди и классическом зеленом пальто, обнажив свои длинные и стройные ноги.
А на втором – в майке и нижнем белье.
Фото актриса разместила в Instagram, где ее в тот же миг засыпали комплиментами поклонники: "Эти ноги!", "Шикарная", "Какая красивая женщина", "Шэрон, ты богиня".
Свое 63-летие звезда "Основного инстинкта" отметила чуть больше месяца назад. Тогда Стоун показала, как занимается распаковкой первого тиража своих мемуаров.
Вас также могут заинтересовать новости
- Шэрон Стоун показала, как проходила обследование груди
- Шэрон Стоун рассказала, что в детстве ее насиловал дедушка
- Шэрон Стоун призналась, что врач изменил ее тело без ее знания и согласия
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram