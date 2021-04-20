Актриса приняла участие в съемках для испанского Elle.

Американская актриса Шэрон Стоун очередной раз показала, что возраст не имеет значения, если в душе ты всегда молод. 63-летняя красавица украсила обложку испанского Elle.

Шэрон примерила смелые образы. Обложка вышла в двух вариантах: на первом фото звезда позирует в боди и классическом зеленом пальто, обнажив свои длинные и стройные ноги.

А на втором – в майке и нижнем белье.

Фото актриса разместила в Instagram, где ее в тот же миг засыпали комплиментами поклонники: "Эти ноги!", "Шикарная", "Какая красивая женщина", "Шэрон, ты богиня".

Свое 63-летие звезда "Основного инстинкта" отметила чуть больше месяца назад. Тогда Стоун показала, как занимается распаковкой первого тиража своих мемуаров.

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Автор: Виктория Гордиенко