Со времен свадьбы Дианы кондитерское изделие сохранила одна из членов королевской семьи.

Кусок свадебного торта принца Чарльза и принцессы Дианы можно будет купить на аукционе в английском Глостершире.

Как сообщает BBC, в июле 1981 года этот кусок одного из 23 официальных свадебных тортов вручили Мойре Смит - члену королевской семьи. На нем изображен королевский герб, окрашенный в золотой, красный, синий и серебряный цвета.

Смит держала кусок в старой жестяной посудине для тортов и даже приклеила к крышке собственноручно сделанную этикетку с надписью "Обращайтесь с осторожностью - свадебный торт принца Чарльза и принцессы Дианы", датированную 27 июля 1981 года.

Today marks 40 yrs since the wedding of Prince Charles & Princess Diana. A slice of their wedding cake is also being auctioned in #Gloucestershire next month. https://t.co/RUVHeF0Dcwpic.twitter.com/cFDEyrwC98 — BBC Radio Gloucestershire (@BBCGlos) July 29, 2021

С помощью пищевой пленки женщина смогла сохранить покрытие торта в хорошем состоянии, однако организаторы аукциона все же не рекомендуют пробовать кондитерское изделие на вкус.

Читайте такжеСыновья принцессы Дианы прокомментировали расследование о ее знаменитом интервьюВ 2008 году семья Смит продала торт коллекционеру, и спустя 40 лет после свадьбы Чарльза и Дианы тот решил выставить королевскую сладость на продажу.

Аукцион назначен на 11 августа. Организаторы ожидают, что кусок торта уйдет с молотка за 300-500 фунтов стерлингов (около 11-19 тыс. гривень).

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза

Принц Уэльский и леди Диана Спенсер, ставшая принцессой Уэльской Дианой, поженились в соборе Святого Павла 29 июля 1981 года.

21 июня 1982 года в частном крыле больницы Святой Марии лондонского района Пэддингтон на свет появился первенец четы и наследник - принц Уильям. Второй сын, принц Гарри, родился 15 сентября 1984 года.

Через 11 лет после свадьбы, в 1992 году, пара рассталась, а в 1996-м - развелась.

31 августа 1997 года Диана погибла в автомобильной катастрофе в Париже.

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Автор: Катерина Комолова