По ее словам, военные не обсуждают, когда закончится война, но обсуждают о том, каким будет следующий год.

Ведущая Маричка Падалко рассказала о супруге, который воюет в ВСУ, Егоре Соболеве и поделилась, что военные думают об окончании полномасштабной войны.

"С одной стороны, он оптимист, с другой – прагматик. Говорит, что на фронте не обсуждают, когда закончится война. Обсуждают то, каким будет следующий день и сколько оккупантов они смогут уничтожить. Планов, что это все скоро закончится, там нет", - сказала Падалко в разговоре с "Обозревателем".

Она добавила, что ее супруг практически не заходит в соцсети, потому что его раздражают пустые разговоры.

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"Егор говорит, что тем, кому нечем заниматься, сидят и строчат в соцсетях. А еще он говорит, что таким образом видно, кто воюет, а кто выдает себя за великого воина", - добавила Падалко.

Отметим, Егор Соболев защищает Украину с начала полномасштабного российского вторжения. В начале большой войны он освобождал Киевскую область. Как ранее говорила Падалко, это был самый сложный период для ее супруга.

Напомним, ранее Маричка Падалко рассказала, как муж вычеркнул из жизни родителей-россиян.

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