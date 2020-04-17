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Бочка и веники: Волочкова опозорилась нелепым фото

12:43, 17 апреля 2020
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Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова разделась на улице / Instagram Анастасия Волочкова
Instagram Анастасия Волочкова

Читайте также38-летняя Вера Брежнева показала грудь на фото крупным планомСнимок одиозная артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Балерина позировала на улице абсолютно голой, прикрывшись лишь вениками. 

"С Чистым Четвергом. Не знаю, как очищались вы, а я, как обычно, в ледяной купели", - написала она.

Отметим, что возможность комментировать фото в Instagram Волочковой закрыта. Видимо, она боится негативных комментариев от подписчиков. 

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Теги: #Анастасия Волочкова