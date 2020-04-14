Звезда "Игры престолов" вылечился от коронавируса
Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по сериалу "Игра престолов", заявил, что вылечился от коронавируса. Он сообщил, что его жена тоже здорова.
Радостной новостью пара поделилась в Instagram.
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"Привет! Мы полностью выздоровели и находимся в добром здравии после того, как коронавирусом заразился я и, скорее всего, моя жена", - написал актер.
"После нескольких недель карантина и еще нескольких в доме после того, как исчезли все симптомы, мы наконец живы и здоровы. Нам очень повезло, что у нас были только несильные сиптомы COVID-19", - поделился Кристофер.
Они с женой добавили, что присылают свою любовь и думают о всех тех, кто переносит болезнь тяжелее, и тех, у кого коронавирус унес дорогих людей.