Звезда "Игры престолов" вылечился от коронавируса

"Привет! Мы полностью выздоровели и находимся в добром здравии после того, как коронавирусом заразился я и, скорее всего, моя жена", - написал актер.

Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по сериалу "Игра престолов", заявил, что вылечился от коронавируса. Он сообщил, что его жена тоже здорова.

Радостной новостью пара поделилась в Instagram.

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"Привет! Мы полностью выздоровели и находимся в добром здравии после того, как коронавирусом заразился я и, скорее всего, моя жена", - написал актер.

"После нескольких недель карантина и еще нескольких в доме после того, как исчезли все симптомы, мы наконец живы и здоровы. Нам очень повезло, что у нас были только несильные сиптомы COVID-19", - поделился Кристофер.

Они с женой добавили, что присылают свою любовь и думают о всех тех, кто переносит болезнь тяжелее, и тех, у кого коронавирус унес дорогих людей.