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Тина Кароль в платье с мегасексуальным декольте покорила всех на шоу "Голос страны" (фото)

08:42, 14 апреля 2020
Звезды
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Тина Кароль в платье с мегасексуальным декольте покорила зрителей / Instagram фан-страница Тины Кароль

На официальной фан-странице Тины Кароль в Instagram опубликовали снимки ее образа с вокального шоу "Голос страны", на котором прошел этап вокальных нокаутов.

Instagram фан-страница Тины Кароль

Артистка предстала в обтягивающем платье миди на бретельках желтого цвета, которое идеально подчеркнуло ее сексуальную фигуру, и розовых босоножках на шпильках.  

Свой эффектный лук Тина дополнила укладкой с локонами, насыщенным макияжем с акцентом на красной помаде и лаконичными серьгами.  

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Теги: #Тина Кароль#Тина Кароль фото