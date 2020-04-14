Тина Кароль в платье с мегасексуальным декольте покорила всех на шоу "Голос страны" (фото)

Артистка предстала в обтягивающем платье миди на бретельках желтого цвета, которое идеально подчеркнуло ее сексуальную фигуру.

Тина Кароль в платье с мегасексуальным декольте покорила зрителей шоу "Голос страны". На официальной фан-странице Тины Кароль в Instagram опубликовали снимки ее образа с вокального шоу "Голос страны", на котором прошел этап вокальных нокаутов. Артистка предстала в обтягивающем платье миди на бретельках желтого цвета, которое идеально подчеркнуло ее сексуальную фигуру, и розовых босоножках на шпильках. Свой эффектный лук Тина дополнила укладкой с локонами, насыщенным макияжем с акцентом на красной помаде и лаконичными серьгами.

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