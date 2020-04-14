Тина Кароль в платье с мегасексуальным декольте покорила всех на шоу "Голос страны" (фото)
08:42, 14 апреля 2020Звезды
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Артистка предстала в обтягивающем платье миди на бретельках желтого цвета, которое идеально подчеркнуло ее сексуальную фигуру.
Тина Кароль в платье с мегасексуальным декольте покорила зрителей / Instagram фан-страница Тины Кароль
Тина Кароль в платье с мегасексуальным декольте покорила зрителей шоу "Голос страны".
На официальной фан-странице Тины Кароль в Instagram опубликовали снимки ее образа с вокального шоу "Голос страны", на котором прошел этап вокальных нокаутов.
Instagram фан-страница Тины Кароль
Артистка предстала в обтягивающем платье миди на бретельках желтого цвета, которое идеально подчеркнуло ее сексуальную фигуру, и розовых босоножках на шпильках.
Свой эффектный лук Тина дополнила укладкой с локонами, насыщенным макияжем с акцентом на красной помаде и лаконичными серьгами.
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