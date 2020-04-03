MARUV в колготках в сеточку позировала в сексуальных позах (фото)
14:55, 03 апреля 2020Звезды
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На фото певица позирует в белой рубашке, черной шляпе и перчатках, а также колготках в сеточку.
Instagram MARUV
Эпатажная украинская певица MARUV снялась в новой провокационной фотосессии.
Снимки она опубликовала в своем Instagram.
Фотографии выполнены в черно-белых тонах. На них певица предстает в пикантных позах, демонстрируя свою фигуру.
Instagram MARUV
Instagram MARUV
На фото певица позирует в белой рубашке, черной шляпе и перчатках, а также колготках в сеточку.
Снимки певицы за час набрали 11 тысяч лайков.
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