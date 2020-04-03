MARUV в колготках в сеточку позировала в сексуальных позах (фото)

На фото певица позирует в белой рубашке, черной шляпе и перчатках, а также колготках в сеточку.

Эпатажная украинская певица MARUV снялась в новой провокационной фотосессии. Снимки она опубликовала в своем Instagram. Фотографии выполнены в черно-белых тонах. На них певица предстает в пикантных позах, демонстрируя свою фигуру. На фото певица позирует в белой рубашке, черной шляпе и перчатках, а также колготках в сеточку. Снимки певицы за час набрали 11 тысяч лайков.

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