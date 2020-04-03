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MARUV в колготках в сеточку позировала в сексуальных позах (фото)

14:55, 03 апреля 2020
Звезды
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Instagram MARUV

Снимки она опубликовала в своем Instagram.

Фотографии выполнены в черно-белых тонах. На них певица предстает в пикантных позах, демонстрируя свою фигуру. 

Instagram MARUV
Instagram MARUV

На фото певица позирует в белой рубашке, черной шляпе и перчатках, а также колготках в сеточку. 

Снимки певицы за час набрали 11 тысяч лайков. 

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Теги: #певица#MARUV