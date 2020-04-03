Седокова блеснула пышными ягодицами на камеру (фото)

Пост Седокова посвятила времяпрепровождению на самоизоляции.

Украинская певица Анна Седокова опубликовала яркое фото в купальнике.

На снимке в Instagram певица позировала в ярком мини-купальнике, демонстрирующем ее пышные бедра. Фотография была сделана на Миконосе.

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Пост Седокова посвятила времяпрепровождению на самоизоляции. Сейчас она развлекается в домашних условиях. Но мечтать не вредно, напомнила она.

«Если бы ты мог выбрать, где провести карантин? Какой город был бы? Я бы на Миконосе или Лос Анджелес», - написала Седокова. Орфография и пунктуация звезды сохранены.

В комментариях поклонники назвали массу вариантов предпочтительных мест для отдыха на карантине.