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Седокова блеснула пышными ягодицами на камеру (фото)

12:06, 03 апреля 2020
Звезды
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Фотография была сделана на Миконосе / Instagram Анна Седокова

На снимке в Instagram певица позировала в ярком мини-купальнике, демонстрирующем ее пышные бедра. Фотография была сделана на Миконосе. 

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Пост Седокова посвятила времяпрепровождению на самоизоляции. Сейчас она развлекается в домашних условиях. Но мечтать не вредно, напомнила она.

«Если бы ты мог выбрать, где провести карантин? Какой город был бы? Я бы на Миконосе или Лос Анджелес», - написала Седокова. Орфография и пунктуация звезды сохранены.

В комментариях поклонники назвали массу вариантов предпочтительных мест для отдыха на карантине. 

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Теги: #певица#Анна Седокова