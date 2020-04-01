Волочкова опозорилась, раздевшись на улице в снегопад (фото)

Возможность комментировать фото в Instagram Волочковой закрыта.

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова, которая недавно засветила пышную грудь, разделась во время снегопада на улице.

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Снимок одиозная артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Прекрасное снежное утро начинается с ледяной купели", - написала она.

Отметим, что возможность комментировать фото в Instagram Волочковой закрыта. Видимо, она боится негативных комментариев от подписчиков.