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Волочкова опозорилась, раздевшись на улице в снегопад (фото)

08:51, 01 апреля 2020
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Instagram Анастасия Волочкова

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Снимок одиозная артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Прекрасное снежное утро начинается с ледяной купели", - написала она.

Отметим, что возможность комментировать фото в Instagram Волочковой закрыта. Видимо, она боится негативных комментариев от подписчиков. 

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Теги: #Анастасия Волочкова